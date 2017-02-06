Петербуржец потратил два года и миллион рублей на пешее путешествие вокруг света

Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов завершил кругосветное путешествие, большую часть которого он проделал пешком. На это у него ушло почти два года и около миллиона рублей, сообщает агентство Regnum.

Лукьянов стартовал в Северной столице 1 апреля 2015 года. Финишировал он в субботу, 4 февраля 2017 года. За время путешествия россиянин посетил 21 страну.

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Ему пришлось совершить два перелета — из Сингапура в Чили, а также из Бразилии в Россию. С собой мужчина взял минимум вещей, в частности, аптечку, туристическое снаряжение, продукты, одежду и смартфон.

По информации «Росбалта», на россиянина во время похода несколько раз нападали с целью ограбления. «С опытом учишься прятать документы и деньги в разные места, спать с привязанным рюкзаком», — заявил он.

Как вспоминает Лукьянов, больше всего его поразил Китай. В Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Индонезии люди с уважением относились к человеку, решившемуся на такой эксперимент, и постоянно приглашали к себе в гости, рассказал россиянин.