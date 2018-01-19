Россиянка спасла тонущую в ледяной реке автомобилистку

Жительница Выборгского района Ленинградской области Наталия Кунафеева спасла женщину из упавшего в реку автомобиля, сообщает региональное управление МЧС.

Легковой автомобиль столкнулся с ограждением моста и упал в реку Камышовку. Женщина подбежала к месту аварии и бросилась в ледяную воду. «Я не чувствовала, насколько холодная вода, у меня, видимо, просто был шок», — рассказала Кунафеева.

Доплыв до тонущего автомобиля, она услышала крики о помощи. Женщина-водитель безуспешно пыталась разбить стекло огнетушителем. Наталия помогла ей выбраться из автомобиля и доплыть до берега.

«Главное, что мы спаслись. Это шок. Это настолько страшно. Я даже никогда не думала, что автомобиль так быстро уходит под воду», — сказала спасенная автомобилистка.

В Астрахани в марте 2017-го двое старшеклассников спасли тонущих в речной протоке детей. Десятилетние брат и сестра играли на льду и провалились в воду.

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