В руке мраморной девы XIX века «нашли» iPhone

Издание Motherboard обратило внимание на мраморную статую индейской девушки, выставленную в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она держит в руках предмет, напоминающий iPhone. Хотя в ладони скульптуры находится христианский крест, многих посетителей вводит в заблуждение странная поза женщины, и они действительно считают, что она смотрит на мобильное устройство.

Статуя была изготовлена американским скульптором Эрастусом Доу Палмером около 160 лет назад. Художник придерживался традиций академического классицизма, восходящего к античной культуре. Его работа «Индейская девочка, или Восход христианства» изображает полуобнаженную молодую женщину, смотрящую на распятие, которое она держит в правой руке. Палмер пытался запечатлеть девушку, которая во время прогулки в лесу собирает птичьи перья, но внезапно натыкается на незнакомый для нее предмет.

По мнению искусствоведов, статуя символизирует собой распространение христианской веры среди коренного населения Америки. Однако, по словам кураторов и охранников Метрополитен-музея, посетители часто думают, что скульптура держит iPhone. Даже те люди, кто замечает в руках девушки крест, отмечают сходство ее позы с теми, кто погружен в свои мобильные устройства.

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