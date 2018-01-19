Сирийские танки уберегли от американских ракет

В боях в Сирии снова заметили танки, оснащенные противоракетными комплексами оптико-электронного противодействия (КОЭП) Sarab («Мираж»). Внимание на опубликованный в YouTube ролик, где появляются боевые машины, обратил «Вестник Мордовии».

Как отмечается в описании видео, танки правительственных войск принимали участие в боях с террористическими группировками на юге сирийской провинции Алеппо. На кадрах видно, что КОЭП оснащены как основные использующиеся сирийской армией Т-72М1, так и более старые Т-55.

По информации издания, разработанные сирийскими инженерами «Миражи» ранее массово устанавливались на танки Т-55, Т-62, Т-72, а также на БМП-1 и ЗСУ «Шилка». Однако в 2017 году бронетехнику с КОЭП стали гораздо реже замечать в боях. Как отмечали эксперты, часть «Миражей», скорее всего, списали из-за быстрого износа электронного оборудования, которое было плохо приспособлено к тяжелым военным условиям.

Всего было создано три версии Sarab. Данные КОЭП способны нейтрализовать американские управляемые противотанковые ракеты TOW разных модификаций. Как отмечал «Вестник Мордовии», «Миражи» оказались бессильны против российских ПТРК «Корнет», которые наводятся по лазерному лучу.

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