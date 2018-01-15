«Адскую молотилку» бросили против террористов в Сирии

Зенитную самоходную артиллерийскую установку ЗСУ-57-2, которая получила неофициальное прозвище «Адская молотилка», заметили в боях с террористами на территории Сирии. Об этом сообщает «Вестник Мордовии».

В каком именно регионе применялось данное орудие, не уточняется.

По данным издания, сирийские правительственные войска используют ЗСУ в качестве боевой машины поддержки совместно со средними танками Т-55. В частности, орудие способно поражать БМП, бронетранспортеры, заминированные автомобили и даже современные танки.

При этом отмечается, что большая часть подобных установок была списана еще до начала в стране гражданской войны, о чем сирийские военные сожалеют.

ЗСУ-57-2 выпускалась в СССР с 1950-го по 1960 год. Она оснащена двумя 57-миллиметровыми автоматическими пушками С-68, дальность поражения наземных целей достигает четырех километров.

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