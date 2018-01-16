Работу сирийцев в Т-90 показали изнутри

lost sith / YouTube

В сети появились кадры работы сирийского экипажа танка Т-90 на юго-востоке провинции Алеппо. На ролики обратила внимание блогер Диана Михайлова.

lost sith / YouTube

По данным на 16 января, в этом регионе, помимо сирийских войск и проправительственных сил, присутствуют различные повстанческие группировки и боевики «Исламского государства» (запрещено в России). Наиболее ожесточенные бои ведутся вблизи авиабазы Абу Духур, удерживаемой джихадистами.

Впервые появление Т-90 в районе Алеппо было зафиксировано в конце ноября 2015 года. В декабре того же года сообщалось, что в Сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «Т-90 образца 1992 года» (с литой башней). Позднее сирийские войска получили более современную модификацию Т-90А со сварной башней. Танки были поставлены Дамаску Россией.

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