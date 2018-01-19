На Украине нашли золото

В Закарпатской области Украины обнаружено месторождение золота, сообщила Государственная служба геологии и недр страны.

По оценке ведомства, запасы рудного золота на месторождении составляют 2,4 тонны. «Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геолого-разведочных работ на месторождениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений», — отмечается в сообщении.

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В ноябре 2017 года бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сообщил о планах начать промышленную разработку золоторудного месторождения на территории ЛНР.

«Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории республики», — сказал он, оговорившись, что «только разведка покажет, насколько серьезна эта жила». Как отметил Плотницкий, власти не рассчитывают получать сверхприбыль с этого ресурса, но пообещал прибыльность проекта.

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