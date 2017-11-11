В ЛНР распечатают золотую жилу

В ЛНР в 2018 году планируют начать промышленную разработку золоторудного месторождения. Об этом в передаче «Скажите правду» на телеканале «Луганск 24» рассказал глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий.

«Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории республики», — заявил он, оговорившись, что «только разведка покажет, насколько серьезна эта жила». Плотницкий отметил, что власти не рассчитывают получать сверхприбыль с этого ресурса, но пообещал прибыльность данного проекта.

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Основным источником экспорта ЛНР является уголь. В августе в министерстве энергетики РФ сообщали, что антрацит из самопровозглашенных республик, поступающий в Россию, используется на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны.

Позднее донбасский уголь обнаружился в Польше и в других странах Евросоюза.

В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими националистами. В том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий.

В настоящее время Украина компенсирует дефицит угля закупками его в третьих странах, включая США.