Американцы доставили первую партию угля на Украину

Первая партия американского угля объемом 62 тысячи тонн поступила в торговый порт Одессы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы порта «Южный», где происходит разгрузка угля.

Разгрузку груза предполагается завершить в течение трех суток.

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В июне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены продавать уголь Украине и иным заинтересованным странам. «Украина уже говорила, что нуждается в миллионах и миллионах тонн угля прямо сейчас. И мы хотим продать его», — сказала тогда Трамп.

В марте 2017 года поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик.

В Киеве закупают уголь у третьих стран, в частности в ЮАР. В Минэнерго России подсчитали, что импорт южноафриканского угля обойдется Украине на 10 долларов за тонну дороже, чем поставки из Донбасса.