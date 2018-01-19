На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина

Сотрудники ФСБ выявили вредоносные компьютерные программы, из-за которых владельцам машин незаметно недоливали топливо на десятках автозаправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям. Об этом сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.

«Гигантская афера охватила почти весь юг России, вирусы были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никакого финансового убытка не несли», — рассказал собеседник агентства.

«Недолив» составлял до 7 процентов от количества бензина, заправляемого в бак. Выявить вирусы было почти невозможно. Их создателя и распространителя задержали. Им оказался ставропольский хакер Денис Заев.

«Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные "жучки", потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — отметил источник.

По версии ФСБ, Заев предлагал свою программу руководящим сотрудникам АЗС и получал свою долю с украденных средств — речь идет о сотнях миллионов рублей нелегальной выручки. Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Хакеру предъявлены обвинения по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 273 УК РФ («Создание и использование вредоносных программ»). Заев заключен под стражу.

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