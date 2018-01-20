На фотографии с кураторами оборонки разглядели неизвестный БТР

В сети обратили внимание на фотографию, на которой запечатлен заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, пишет «Вестник Мордовии». Пользователи тематических форумов разглядели на снимке, сделанном в нижегородском офисе предприятия «Военно-инженерный центр», модель некоего бронетранспортера с колесной формулой 6х6, несвойственной российским БТР.

«Есть мнение, что это "укороченный" на одну ось вариант БТР-87», — предполагает автор.

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Агентство напоминает, что все современные отечественные бронетранспортеры, в отличие от зарубежных, являются четырехосными. Последней машиной с колесной формулой 6х6 был ЗИЛ-153 — опытный советский БТР, созданный в 1950-х годах. Единственный изготовленный прототип успешно прошел испытания, но не пошел в серийное производство. Ныне данный экземпляр хранится в бронетанковом музее в подмосковной Кубинке.

Кадр был сделан в ходе технической конференции, посвященной работам над перспективными образцами бронетехники. В мероприятии, помимо Бочкарева, участвовал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Колесная формула — условное обозначение общего числа колес транспортного средства и числа ведущих колес двумя числами. Колесную формулу с одинаковыми числами (к примеру, 4х4 или 8х8) имеют автомобили, обладающие полным приводом.

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