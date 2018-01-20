Американские госучреждения лишились бюджета и закрылись

Представители Демократической партии в Сенате США заблокировали попытки принять федеральный бюджет, вследствие чего американские федеральные ведомства прекратили работу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Для принятия бюджета требовалось 60 голосов сенаторов из 100 возможных, проект поддержали 50 законотворцев. В настоящее время в Сенате идут переговоры по новому законопроекту.

Материалы по теме Своих не бросаем План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных

Белый дом раскритиковал сенаторов. «Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы удерживают наших законных граждан в заложниках по их безрассудным требованиям, — заявили в администрации президента США. — Мы вернемся к переговорам, когда Демократы начнут платить нашим вооруженным силам и экстренным службам».

Аналогичная ситуация сложилась в США в 2013 году. Причиной прекращения работы федеральных ведомств стало отсутствие принятого бюджета до начала нового финансового года. Тогда шатдаун продлился 16 дней, и, по оценкам, стоил США более 20 миллиардов долларов. Несмотря на формальную приостановку, работу продолжили лишь сотрудники силовых и экстренных ведомств, а также Почтовая служба.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!