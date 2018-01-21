НАСА заблокировало негритянке путь в космос

Джанетту Эппс, которая должна была стать первым темнокожим астронавтом, исключили из отряда, который должен был летом отправиться в длительный полет на МКС. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), пишет The Independent.

Вместо Эппс на орбиту отправится белокожая Серена Ауньон. Обе женщины попали в отряд астронавтов в 2009 году, но Ауньон считалась резервным членом экипажа. Теперь же в космический центр в Хьюстоне вернется темнокожая Эппс.

В НАСА говорят, что Эппс сможет претендовать на участие в другом полете, но нынешнее решение комментировать отказывается.

Джанетт Эппс ранее работала в ЦРУ, имеет степень доктора философии в области авиакосмической техники.

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