Лавров назвал переворот на Украине европейским позором

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал историю государственного переворота на Украине позором Европы. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье, 21 января.

«Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — сказал глава МИД.

Он также добавил, что Москва «не замыкается в себе», а стремится выполнять минские соглашения.

18 ноября 2013 года министры иностранных дел стран Евросоюза провели заседание совета, на котором отказались принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной, поскольку Киев не выполнил требований, которые к нему предъявлялись. Через три дня украинский кабмин сообщил о приостановке подготовки к заключению этого соглашения. Киев просил у ЕС компенсаций от возможных потерь, которые могут произойти в случае подписания документа — к примеру, от снижения торговли с Россией и государствами СНГ. Решение правительства вызвало массовые протесты на Украине и привело к государственному перевороту в начале 2014 года.

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