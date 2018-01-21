Конгрессмен в США пустил госбюджет на улаживание скандала с домогательствами

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан распорядился провести расследование в связи с появлением в СМИ информации о том, что один из законодателей использовал деньги налогоплательщиков, чтобы заплатить за молчание женщине, которой он домогался. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее в СМИ появилась информация, что республиканец Патрик Миэн заплатил своей помощнице, чтобы та не рассказывала о слишком настойчивых ухаживаниях. Речь предположительно идет о тысячах долларов, но точная сумма пока не называется.

Миэн до последнего времени состоял членом комиссии в комитете по этике, которая проводила несколько расследований, касающихся обвинений в адрес других законодателей в сексуальных домогательствах. Он также не раз выступал в поддержку законов, обязывающих информировать о подобных преступлениях.

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В ноябре 2017 года член Палаты представителей Джеки Спайер подняла вопрос о том, что многие конгрессмены могут быть замешаны в скандалах о домогательствах.

В октябре в США разгорелся скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.

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