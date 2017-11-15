Раскрыты подробности сексуального скандала в американском Конгрессе

Член Палаты представителей от Демократической партии Джеки Спайер, заявила, что в американском Конгрессе заседают депутаты, ранее уличенные в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post.

По ее словам, за прошедшие десять — пятнадцать лет Конгресс заплатил жертвам домогательств около 15 миллионов долларов для того, чтобы заставить их молчать.

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Конкретные фамилии политиков, замешанных в этом, она называть не стала, отметив только, что двое из них в настоящее время работают в Конгрессе: один из них республиканец, другой — демократ.

В октябре в США разгорелся скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.

1 ноября после обвинения в сексуальных домогательствах подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.