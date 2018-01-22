Домодедово построит еще шесть взлетно-посадочных полос

Аэропорт Домодедово намерен построить еще шесть взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом в понедельник, 22 января, сообщает «Коммерсантъ».

Такие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством. Инвестиции в объекты Московского авиаузла до 2037 года оцениваются примерно в 190 миллиардов рублей. Самыми затратными могут оказаться объекты Домодедово.

В этом аэропорту уже строится дополнительная полоса, она должна быть введена в первом полугодии 2018 года. После этого старая ВПП-2 станет рулежной дорожкой. Еще четыре ВПП появятся к 2055 году

Домодедово жалуется правительству на «диспаритет бюджетного финансирования», отмечая, что к заключению концессионных соглашений столичные аэропорты подходят «в неравных условиях». Аэропорт указал, что в 2001-2016 годах бюджетное финансирование инфраструктуры Шереметьево составляло 120 миллиардов рублей, Внуково — 48 миллиардов рублей, Домодедово — 53 миллиарда рублей. Представители аэропорта предлагают дифференцировать плату в рамках концессий: чем больше получено, тем выше сумма платежа.

Для возмещения расходов на концессии аэропорты Московского авиаузла предлагают увеличить сборы за взлетно-посадочные операции. Авиакомпании выступают против. Как уточняет газета, расходы 190 миллиардов рублей в течение 20 лет означают сбор около 125 рублей с пассажира.

Постановление правительства об условиях концессионных соглашений по развитию инфраструктуры должно появиться к середине марта, отмечает «Коммерсантъ».

В 2016 году российские авиакомпании понесли убытки на 10 миллиардов рублей. Наибольшие потери пришлись на внутренние перевозки. В 2017 году Домодедово, второй по величине аэропорт России, обслужил 30,7 миллиона человек.

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