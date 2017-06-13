Два российских аэропорта вошли в число лучших в мире

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вошли в рейтинг лучших воздушных гаваней в мире. Об этом эксперты компании AirHelp во вторник, 13 июня, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

В списке из 76 позиций Шереметьево занял 23-е место, а Домодедово — 65-е. Лидером стал сингапурский аэропорт Чанги. Вторая строчка досталась авиагавани имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене. Замыкает тройку аэропорт Гонконга.

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На четвертой позиции — воздушная гавань Копенгагена Каструп, на пятой — Хельсинки-Вантаа в Финляндии. В топ-10 в порядке убывания также попали аэропорты в американском штате Кентукки, Барселоне, Мадриде, Окленде (Новая Зеландия) и Франкфурте (Германия).

При подготовке рейтинга учитывались пунктуальность рейсов на вылет из воздушных гаваней, качество обслуживания пассажиров и отзывы путешественников по поводу аэропортов в сети микроблогов Twitter.

AirHelp также определил и лучшие авиакомпании мира. В тройку лидеров в порядке убывания были включены сингапурская Singapore Airlines, Etihad Airways из ОАЭ и катарская Qatar Airways.

Всего в списке 87 перевозчиков. Они оценивались по пунктуальности лайнеров (вылет и прибытие), качеству обслуживания и обработке заявок на компенсации пассажирам за задержки рейсов.

В марте текущего года аэропорт Чанги был признан лучшим в мире по версии британской исследовательской компании Skytrax. В топ-100 тогда также вошли три воздушных гавани из России — Домодедово, Шереметьево и аэропорт Казани.

Сервис AirHelp помогает получить компенсации за аннулирование или задержку вылета, произошедшие по вине авиакомпаний. Он действует на основе европейского законодательства в десятках стран, в том числе и в России.