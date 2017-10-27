Московский «Аэроэкспресс» стал двухэтажным

Первый двухэтажный «Аэроэкспресс» начал курсировать между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

Подвижной состав изготовлен швейцарской фирмой Stadler специально по заказу компании-оператора. С ноября начнется эксплуатация двухэтажных поездов на маршруте Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово.

Всего компания закупила 11 двухэтажных поездов. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В четырехвагонном поезде предусмотрено 396 сидячих мест, в шестивагонном поезде — 700 мест, из них 84 места в бизнес-классе. Каждый вагон оснащен несколькими экранами, розетками, удобными и легко трансформирующимися креслами и бесплатным доступом к сети Wi-Fi.

Торжественную церемонию открытия движения посетил министр транспорта России Максим Соколов. Он осмотрел поезд в сопровождении генерального директора компании «Аэроэкспресс» Алексея Криворучко, первого замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамида Булатова, генерального директора АО «Международный аэропорт «Внуково» Василия Александрова и других представителей транспортной отрасли.