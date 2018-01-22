В интернет-магазине обнаружили смертельно опасные расчески и помаду

Пользователи сети обнаружили в Instagam аккаунт интернет-магазина Alien Outfitters, в котором продаются ножи, в том числе замаскированные под расчески и помады, и выразили недовольство соцсетью за то, что она его не блокирует. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Dazed.

Онлайн-магазин продает одежду, обувь, косметику, аксессуары и игрушки для взрослых. Однако среди этих товаров юзеры обнаружили перочинные ножи, в закрытом виде выглядящие как тюбики помады и расчески, а также складные разноцветные ножи. На сайте бренда указано, что «ножи предназначены для декоративных целей», но пользователи заметили, что это не помешает людям однажды воспользоваться оружием.

«Alien Outfitters сделали из ножей гламурные аксессуары», — возмутился исполнительный директор благотворительной организации Ben Kinsella Trust Патрик Грин. По его словам, «молодые люди побуждают друг друга покупать оружие, использование которого является незаконным для любой возрастной аудитории».

«В Instagram не допускается незаконная деятельность. Люди могут сообщать нам о фактах незаконно размещенной информации и изображений», — рассказал изданию представитель соцсети. Снимки ножей-помад удалены из профиля магазина, однако по-прежнему доступны в Twitter.