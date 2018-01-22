Мужчина сбросил полцентнера ради зачатия ребенка

Британец, весивший 159 килограммов, сбросил треть своего веса, чтобы стать отцом. Об этом сообщило издание Daily Star.

После трех лет неудачных попыток завести ребенка Дэнни Браун (Danny Brown) из города Лестершир отправился к врачу. Тот объяснил мужчине, что, скорее всего, причина кроется в ожирении, и настоял на том, чтобы он сбросил минимум 32 килограмма. Только тогда пару допустят до процедуры искусственного оплодотворения.

«Я всегда хотел быть отцом, но ничего не получалось. Я даже не думал, что нам мешает мой вес», — рассказал Браун. Он работал водителем микроавтобуса, мало двигался и постоянно ел фастфуд. Обычно мужчина съедал два рулетика из бекона на завтрак, курицу из KFC на обед и китайскую еду из ресторана напротив на ужин. Ожидая заказа, Браун часто выпивал два бокала пива.

Мужчина с юности страдал от биполярного расстройства и набрал вес из-за таблеток. К тому же, он много ел, чтобы поднять себе настроение. Обхват его талии составлял 142 сантиметра.

Материалы по теме «Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес

Браун решил изменить свой образ жизни: он отказался от двух ежедневных перекусов в ресторанах быстрого питания, сократил употребление алкоголя и начал четыре раза в неделю посещать спортзал. Через два месяца он сбросил 13 килограммов, после чего ему удалось зачать ребенка естественным путем. Однако на этом Браун не остановился и продолжил худеть. В итоге он сбросил 57 килограммов.

«Держать своего сына на руках первый раз — ни с чем не сравнимое чувство, и я знал, что ради этого момента стоило постараться», — отметил Браун. Он объяснил свой успех настойчивостью и подчеркнул, что любой может последовать его примеру.

Мужчина продолжает худеть и заниматься спортом, чтобы не ударить в грязь лицом перед растущим сыном. «Хочу иметь возможность бегать и играть в спортивные игры со своим сыном и быть для него примером. Не хотелось бы, чтобы он рос с ленивым отцом с лишним весом и стеснялся его», — пояснил Браун.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!