Пускающий кольца дыма четырехлетний курильщик поразил Китай

Видео: Daily Mail

Четырехлетний мальчик с сигаретой, снятый на видео на юге Китая, вызвал дискуссию среди пользователей китайского сервиса Wechat. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В одном из роликов ребенок сидит на бамбуковом стуле, закинув ногу на ногу, курит сигарету и ест кокосовые конфеты. На другом видео он лежит на скамейке и пускает кольца дыма.

Соседи мальчика, подключившиеся к обсуждению в Wechat, рассказали, что он пристрастился к курению год или два назад. Теперь ребенок ворует сигареты из лавки в школе или подбирает чужие окурки. Государственные служащие посетили дом мальчика и сделали устное предупреждение его бабушке и дедушке, которые присматривают за ним. «Его родители работают в другом городе», — пояснил представитель руководства города Вэньтянь, провинция Хунань, Цзэн Сюн.

Девятого января сообщалось, что в португальской деревне Вале-де-Салгейру маленьким детям разрешили курить в честь католического праздника Богоявление.

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