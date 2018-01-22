Фанат попытался убить американского комика стулом

На американского комика Стива Брауна напал поклонник. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает TMZ.

Во время выступления актера в Колумбии, штат Южная Королина, один из зрителей забрался на сцену и попытался убить Брауна стойкой от микрофона, после чего бросил в него стулом. В зале началась паника, но двое посетителей все же увели нападавшего из заведения. Через некоторое время он вернулся, но его снова вывели.

В то же время Браун опубликовал в своем Instagram пост, в котором раскритиковал клуб за недостаточное обеспечение безопасности.

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