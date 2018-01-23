Порошенко уличили в повторном использовании своих речей

Президент Украины Петр Порошенко в своих поздравительных речах повторяет целые абзацы из прошлых выступлений. На это в своем Facebook обратил внимание журналист Денис Рафальский.

«Изучение программных статей Петра Порошенко приводит к неожиданным открытиям. Оказывается, [внештатный советник Порошенко] Олег Медведев, который в администрации президента не работает, хоть и пишет гаранту речи и входит в "ситуативку", ударился в самоцитирование», — написал он.

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Рафальский привел в приложении к посту тексты речей Порошенко — отрывки из выступлений по случаю 26-й годовщины независимости Украины (24 августа 2017 года) и ко Дню соборности (22 января 2018 года). Он отметил, что в речах украинского лидера совпадает значительная часть текста.

«Я уверен, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Это нужно для того, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри, чтобы пятая колонна и не думала поднимать голову, чтобы атаманщина не уничтожала основы государственности», — заявлял Порошенко в обоих случаях.

22 января президент Украины, выступая на мероприятиях по случаю Дня соборности, оговорился и рассказал об «украинских оккупантах, которые топчут украинскую суверенную землю» на востоке страны. За месяц до этого, 22 декабря, украинский лидер допустил похожую оговорку на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны. «Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он, однако затем без всяких поправок продолжил рассуждать о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней.

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