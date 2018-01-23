Путин предложил ввести для провинившихся судей новое наказание

Президент России Владимир Путин предложил ввести для судей новую меру дисциплинарной ответственности — понижение в квалификационном классе. Об этом глава государства сказал на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда, передает ТАСС.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, [нужно] определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — сказал президент.

Материалы по теме Судья продажная Сколько стоит купить приговор в России

Он также отметил необходимость дополнительных полномочий помощников судей, к примеру подготовку проекта судебных решений, тем более что «это давно стало практикой».

Другим принципиальным моментом Путин назвал внедрение информационных технологий, в том числе автоматизированное распределение дел между судьями и обязательную аудиозапись заседаний.

Для судей класс — то же самое, что воинское звание для военнослужащих или классный чин для государственных гражданских служащих. При этом по действующему законодательству и у военных, и госслужащих существует такая мера дисциплинарного наказания, как понижение в звании или чине — как предпоследнее предупреждение перед увольнением.

Таким образом, предложение президента по сути устраняет существующую дисциплинарную дискриминацию — мер наказания у судей на ступень меньше, чем у чиновников и военных. У судей шесть квалификационных классов: высший, первый, второй, третий, четвертый и пятый.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!