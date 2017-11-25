Устроивший ДТП и отказавшийся от экспертизы судья попросился в отставку

Судья Азовского городского суда Александр Гудкин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердили в квалификационной коллегии судей Ростовской области.

Сейчас Гудкин формально находится в отпуске. Рассмотрение его заявления назначено на 8 декабря.

Скорее всего, на этом же заседании будет решаться вопрос о дисциплинарной ответственности судьи по четырем составленным в отношении него протоколам. В частности, ему вменяют часть 1 статьи 12.24 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего»), статья 12.26 («Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), часть 4 статьи 12.15 («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения») и часть 4 статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками»).

Досрочное прекращение полномочий позволит Гудкину сохранить все причитающиеся льготы, в том числе пожизненное содержание.

По данным, полученным «Лентой.ру» от информированного источника в силовых структурах региона, Гудкин заявление об увольнении датировал 10 ноября, но фактически оно поступило в квалификационную коллегию только 14 ноября — якобы из-за выходных.

Вечером 12 ноября в городе Азов Гудкин на BMW Х3 выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с Kia Sportage. Женщине, управлявшей корейской иномаркой, удалось уйти от столкновения, но автомобиль получил серьезные повреждения, а находившийся в нем ребенок получил травмы. Сразу после ДТП Александр Гудкин на глазах свидетелей и сотрудников ГИБДД заменил номерные знаки (вместо «555» повесил «007», которые и были указаны в документах на машину). Проходить медицинское освидетельствование он так же отказался.

Широкий общественный резонанс эта история получила после публикации видео о произошедшем на YouTube. Проверку в связи с произошедшим проводит территориальное управление СКР. Однако из-за отсутствия тяжких последствий по полученным материалам, скорее всего, будет принято решение об отказе от уголовного ппреследования виновника аварии.,

Гудкин назначен на должность указом президента в марте 2005 года, он специализируется на уголовных делах. В этом году мужчине исполнилось 59 лет, до предельного возраста ему остается 11 лет. Автомобиль, на котором он совершил ДТП, зарегистрирован на другого человека. Наличие опьянения у Гудкина доказать уже не удастся — сам он, например, несвязную речь и характерную походку объяснил тем, что у него внезапно повысилось давление.