Узбекистан решил открыть новые пути для миграции в Россию

Правительство Узбекистана планирует совместно с ОАО «Российские железные дороги» открыть новые направления для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию и страны СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление узбекского кабинета министров.

Также планируется увеличить количество рейсов, выполняемых авиакомпанией «Узбекские авиалинии». В ходе переговоров с перевозчиками планируется обсудить выполнение чартерных рейсов и увеличение количества железнодорожных составов, в том числе доли плацкартных вагонов.

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Решение было принято после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане. Автобус, в котором находилось 55 пассажиров и 2 водителя, загорелся на ходу на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. В результате 52 человека погибли.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, на 1 января 2017 года в России находилось около 1,5 миллиона граждан Узбекистана.

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