Умерла старейшая актриса Голливуда

Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет, и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах. Несмотря на то, что она больше была известна на телевидении, актриса снялась в таких фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли», «Тупой и еще тупее» и «Ананасовый экспресс».

В возрасте 99 лет она являлась старейшим членом Академии кинематографических искусств и наук, голосуя за присуждение премии «Оскар».

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