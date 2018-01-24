У забывшего 15 миллионов рублей дома воронежца украли пустой пакет

В Воронеже неизвестные ударили мужчину по голове и отобрали у него пакет, в котором должны были лежать 15 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Потерпевший обратился за медпомощью и в полицию, а потом нашел деньги у себя в сейфе и понял, что перепутал пакет. «Нападение действительно было, но пакет не с деньгами был [похищен]», — отметил собеседник агентства.

Нападение произошло в ночь на 18 октября прошлого года возле ледового дворца спорта «Юбилейный» в центре города. Куда и зачем потерпевший вез деньги, не уточняется. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В конце ноября 2017 года рассеянный пассажир петербургского метро обратился в полицию с заявлением о пропаже 10 миллионов рублей. Как выяснилось, пакет с деньгами, пользуясь невнимательностью потерпевшего, вытащил из его незакрытого портфеля 23-летний мужчина. Молодой человек не знал, что лежало в пакете. В итоге его задержали, против него возбуждено дело о краже. Похищенное полицейские изъяли.

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