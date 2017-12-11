У рассеянного пассажира петербургского метро украли 10 миллионов рублей

Полицейские Санкт-Петербурга раскрыли кражу 10 миллионов рублей у пассажира метро. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МВД.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 47-летний житель Московской области. Он рассказал, что вечером 30 ноября у дома 69 на Невском проспекте он обнаружил пропажу крупной суммы денег из своего портфеля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего петербуржца. Установлено, что в тот день около 17:40 мск на станции метро вор воспользовался невнимательностью владельца и вытащил из его незакрытого портфеля полиэтиленовый пакет с деньгами. Как пояснил задержанный, он не знал о его содержимом.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

В ноябре 2016 года полицейские благодаря бдительности машиниста московского метро задержали мужчину, подозреваемого в краже сумки у пассажира. Он заметил подозрительного пассажира, перебегающего с сумкой в руках из одного вагона в другой, и передал эту информацию стражам порядка. Задержанный оказался поваром в одном из столичных кафе, который заявил полицейским, что совершил кражу под действием алкоголя.

