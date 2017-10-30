Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве

Квартиру судьи по гражданским делам Московского городского суда обокрали и подожгли. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 29 октября. В полицию поступило сообщение о пожаре в квартире на Ленинском проспекте, принадлежащей судье Мосгорсуда по гражданским делам. В ходе следствия выяснилось, что в квартиру проник неизвестный, похитил найденные там 600 долларов, а затем поджег помещение — на площади пять квадратных метров были обнаружены три очага возгорания. Судья в это время находился за городом.

По данным источника «Ленты.ру» в экстренных службах, в квартире горела кухня. К моменту прибытия пожарных дверь в помещение была незаперта, вероятно, преступники проникли внутрь путем взлома. С верхних этажей эвакуировали десять человек, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о краже, а также об умышленном повреждении имущества. По основной версии следствия, вор не подозревал, в чью квартиру он залез.

30 марта пресс-служба столичного главка МВД сообщала о нападении троих неизвестных на квартиру москвича в районе Северное Измайлово. Сообщники ранили хозяина шилом, обрызгали аэрозолем и подожгли зажигалкой, а затем похитили деньги и скрылись.