Больше 350 жильцов новостроек в Тобольске эвакуировали из-за поджога

В Тобольске неизвестные подожгли силовые кабели, проложенные в технических шахтах трех 16-этажных новостроек. Из-за начавшегося пожара пришлось эвакуировать 356 человек. 131 из них спасали с помощью пожарных лестниц, так как возникло сильное задымление, сообщает Znak.com в среду, 30 августа.

Сейчас жильцы вернулись в свои квартиры.

ЧП произошло в ночь на вторник, 29 августа. Для тушения использовали порошковые огнетушители, чтобы не повредить коммуникации.

В городской администрации подтвердили, что вероятной причиной возгорания был преднамеренный поджог. По данному факту полиция проводит проверку.

По данным издания, в этих новостройках живет много людей, участвовавших в программе сноса ветхого жилья.

26 августа президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в причинах крупных пожаров, произошедших недавно в Ростове-на-Дону и Волгоградской области, так при докладе о них глава МЧС не исключил вероятность поджогов.

23 августа крупное возгорание произошло на территории Волгоградской области, где из-за этого объявили чрезвычайную ситуацию. Пожаром было уничтожено 151 строение. Из опасной зоны эвакуировали 368 детей из летнего оздоровительного лагеря.

21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелась свалка за домом в Чувашском переулке. Огонь быстро распространился на соседние издания. В итоге было повреждено 120 строений, в том числе 100 жилых. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. 36 людям потребовалась медпомощь. При разборе завалов обнаружило тело человека.