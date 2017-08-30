В Тобольске задержали подозреваемого в поджоге трех жилых домой

В Тобольске полиция задержала подозреваемого в поджоге короба с кабелями в трех жилых домах. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 августа.

«Сотрудниками уголовного розыска проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых задержан подозреваемый 1984 года рождения. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», —

сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Задержанный свою вину признал полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На данный момент проводится пожарно-техническая экспертиза.

Ранее 30 августа сообщалось о поджоге неизвестными силовых кабелей, проложенные в технических шахтах трех 16-этажных новостроек. Из-за начавшегося пожара пришлось эвакуировать 356 человек. 131 из них спасали с помощью пожарных лестниц, так как возникло сильное задымление. ЧП произошло в ночь на вторник, 29 августа. Для тушения использовали порошковые огнетушители, чтобы не повредить коммуникации. Сейчас жильцы уже вернулись в свои квартиры.

По данным Znak.com, в этих новостройках живет много людей, участвовавших в программе сноса ветхого жилья.

26 августа президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в причинах крупных пожаров, произошедших недавно в Ростове-на-Дону и Волгоградской области, так при докладе о них глава МЧС не исключил вероятность поджогов.