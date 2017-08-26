Путин поручил разобраться в причинах пожаров на юге России

Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам досконально разобраться в причинах недавних крупных пожаров, произошедших в Ростове-на-Дону и Волгоградской области. Об этом в субботу, 26 августа, со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

«Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону. При этом министр не исключил вероятности поджогов», — отметили в пресс-службе.

«Президент поручил правительству России продолжать оказание всей необходимой помощи пострадавшим от пожаров, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего», — сказано в сообщении.

В среду, 23 августа, на территории Волгоградской области из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем было привлечено более 6 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, в тушении задействована авиация МЧС России.

21 августа в центре Ростова-на-Дону возникло возгорание на свалке за домом в Чувашском переулке, где находился бытовой мусор, доски и старые автопокрышки. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены около 120 строений, в том числе 100 жилых построек. К тушению привлекли несколько вертолетов и катер. Из зоны возгорания эвакуировали 650 человек. Помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, были госпитализированы девять человек. Позднее появилась информация о том, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего. Основной причиной произошедшего считают поджог.