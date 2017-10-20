Нижегородка обиделась на не открывших ей дверь друзей и сожгла их

Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летней жительницы города Ворсма, которая год назад пришла к своим знакомым, а когда те не открыли ей дверь, подожгла в коридоре занавеску и ушла. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В результате пожара двое знакомых обвиняемой и их гость погибли от отравления угарным газом. Собственникам квартир этого дома был причинен ущерб на сумму около полутора миллионов рублей.

Женщина находится под стражей. Известно, что ранее она неоднократно была судима.

Она обвиняется в убийстве трех человек и в умышленном уничтожении чужого имущества. Также ее подозревают в краже.