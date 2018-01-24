Причину греха Адама и Евы нашли в фейковых новостях

Фейковые новости привели к первородному греху прародителей человечества Адама и Евы. Об этом заявил Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций, его слова приводит в среду, 24 января, NBC News.

По мнению понтифика, fake news — это неправдивая информация, которая создана для манипуляций и приводит к распространению ненависти. Поэтому безвредной дезинформации не существует, и «даже кажущееся незначительным искажение истины может иметь опасные последствия», считает Франциск.

Папа Римский сравнил создателей подобных новостей со змеем-искусителем и добавил, что он уговорил Еву вкусить запретный плод от Древа познания добра и зла при помощи частично истинной информации.

«Нужно разоблачать то, что можно назвать змеиной тактикой, используемой теми, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время в любом месте. Эту стратегию применил лукавый змей из Книги Бытия, он на заре человечества создал первые фейковые новости, которые положили начало трагической истории человеческого греха», — заявил он.

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Словосочетание fake news («фейк ньюс»), буквально обозначающее «поддельные новости», в ноябре 2017-го было названо словом года. Частота использования данного выражения с 2016 по 2017 год выросла на 365 процентов, что связывается с высказываниями американского президента Дональда Трампа.

Проблема фейковых новостей получила широкую огласку во время президентских выборов 2016 года в США. В частности, распространяемые через Facebook ложные сообщения обогнали по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий. По данным исследовательской компании Ipsos, в фейковые новости верят три четверти американцев.

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