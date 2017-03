Создан симулятор распространителя ложных новостей

Скриншот: игра Fake It To Make It

Американка Аманда Уорнер (Amanda Warner) создала игру Fake It To Make It, в которой необходимо придумывать и распространять фейковые новости. На проект обратил внимание один из редакторов игрового портала Kotaku.

Разработчица рассказала, что вдохновлялась историей македонского подростка, заработавшего 60 тысяч долларов на распространении фейковых новостей во время президентских выборов в США. Игроку необходимо писать или копировать из других источников новости, придумывать к ним громкие заголовки и распространять их в соцсетях.

В Fake It To Make It также предусмотрена система отслеживания социально значимых событий и ключевых слов, а также смоделированы механизмы поисковой оптимизации. «​Надеюсь, что с помощью этой игры у меня получится продемонстрировать пользователям, как создаются и распространяются фейковые новости», — отметила Уорнер.

Проблема фейковых новостей получила широкую огласку во время президентских выборов в США. Распространяемые через Facebook ложные сообщения обогнали по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий. Так, 20 самых популярных фальшивок собрали 8 миллионов 711 тысяч шеров, лайков и комментариев, а 20 самых популярных статей СМИ — почти на полтора миллиона меньше.

По данным исследовательской компании Ipsos, в фейковые новости верят три четверти граждан США. «Выборы в США 2016 года стали важным событием для новой политической истории: информация и дезинформация стала доминирующей валютой избирателя», — комментировал полученные результаты представитель Ipsos.