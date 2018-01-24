Нетронутый кусок Берлинской стены нашли в лесу

Фрагмент Берлинской стены обнаружил в лесу 37-летний историк Кристиан Борман. Мужчина рассказал о находке в своем блоге, он также выложил видео на YouTube. На него обратило внимание издание The Local.

80-метровый участок стены расположен в берлинском округе Панков, неподалеку от железнодорожной станции Берлин-Шенхольц. На нем сохранились колючая проволока, сигнальные и электрические провода. Борман отмечает, что эта часть заграждения была построена одной из первых.

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Историк рассказал, что знал об оставшемся куске стены с 1999 года, но держал эту информацию в секрете. «На мой взгляд, это здание выдающейся культурной значимости и, следовательно, особой исторической ценности», — написал он, призвав власти оперативно отреагировать и защитить объект.

По словам Бормана, это «последний оставшийся фрагмент оригинальной стены». В то же время Die Welt указывает, что в городе есть еще как минимум два ее частично сохранившихся участка: на шоссе Ораниенбургер и в районе Розенталь.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Только отрезок в 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

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