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Полоса смерти

Что происходит сегодня вдоль Берлинской стены

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Фото: Jochen Tack / Alamy / Diomedia

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет. За последующие четверть века ее практически полностью разрушили и растащили на сувениры. Корреспондент «Ленты.ру» Ника Кошар рассказывает, чем сегодня может быть интересен туристу район Берлинской стены и его окрестности.

Вдоль стены

В мире есть три известные стены. Великая Китайская — в Китае, Стена Плача — в Иерусалиме и Берлинская — буквальное воплощение железного занавеса в отдельно взятой стране Германии. У каждой свои функции и задачи, однако последняя все же от других отличается. Во-первых, она практически разрушена и разошлась на сувениры. Во-вторых, то, что от нее осталось сегодня, — уже и не стена вовсе, а самая настоящая картинная галерея под открытым небом.

У Берлинской стены интересная история. Долгое время жителей Берлина разделяла стена незримая: после Второй мировой войны город был поделен на четыре части — американскую, английскую, французскую и советскую. А вот физическая, осязаемая стена, разделившая Германию на ГДР и ФРГ, появилась 13 августа 1961 года, ровно 56 лет назад. Возникла она, как утверждают очевидцы, за одну ночь, как по волшебству. Представьте себе, что вы живете в Алтуфьево, а работаете в Царицыно. Утром, как ни в чем не бывало, выезжаете на работу, добираетесь до Кремля, где нужно совершить переход на другую ветку метро, а там… стена. И только звезды светят с той стороны, до которых вам никогда не добраться.

Документы свидетельствуют, что в тот день у Бранденбургских ворот собрались тысячи берлинцев. Они возмущались, заявляли о своих правах и требовали их пропустить. Но безуспешно. Недовольных окатили холодной водой из брандспойтов, и заварушка закончилась, толком и не начавшись.

Вплоть до 1975 года стену постоянно усовершенствовали. Дело в том, что строители, воздвигавшие ее впопыхах, мягко говоря, сильно намудрили. Сегодня каждый берлинец может рассказать историю о том, что в некоторых местах, например, Стена делила на две части целые жилые дома и даже заводские помещения, не говоря уже о дорогах, метро, системе канализации и так далее.

До 1989 года, когда стена рухнула, восточные берлинцы искали лазейки, чтобы пробраться в западную часть города. Кстати, в фильме «Атомная блондинка», который вышел в широкий прокат пару недель назад, показано, как пересекали стену шпионы, охотившиеся за секретной информацией. Но там шпионы, а у среднестатистических граждан все было более прозаично и банально. Как правило, перебежчиков на сторону ФРГ (капиталистическую) ловили пограничники, что нередко заканчивалось печально. Кстати, обратная «миграция» — в социалистическую ГДР — также имела место, но не в таких масштабах, конечно. Кроме того, в обе стороны стену можно было пересечь легально, собрав необходимые документы, подтверждающие необходимость в этом и получив визу.

Маршрут построен

Приехав в Берлин сегодня, вы вряд ли угадаете, в какой части города находитесь — восточной или западной. Несмотря на то что о стене напоминают лишь отдельные фрагменты, прогуляться вдоль нее все-таки можно: на всей протяженности специальной плиткой отмечена линия с надписями Berliner Mauer.

Самые отчаянные туристы утверждают, что при желании весь этот путь преодолевается за несколько дней. Но это не так весело, как может показаться: самое интересное вы увидите неподалеку от Потсдамской площади, где сохранился вышеупомянутый кусок стены, преобразованный в арт-объект.

Образовался он стихийно. После того как было объявлено о падении стены, берлинцы принялись ее ломать с присущей им страстью, всевозможными подручными средствами. Сил тем не менее не хватило, поэтому кусок решили оставить, тем более что на нем уже были граффити, которые смотрелись премило и напоминали о временах изоляции.

Сегодня это мемориальный комплекс длиной 1,3 километра, который называется East Side Gallery — арт-галерея под открытым небом. Проще говоря, бетонные плиты, разрисованные граффити. Легендарный поцелуй Брежнева и Хонеккера, кстати, один из самых популярных объектов галереи: статистика гласит, что на его фоне туристы фотографируются больше всего.

«Чарли» и Ко

Все же начинать знакомство с этим районом Берлина следует не со знаменитого поцелуя (там стена как раз заканчивается), а с контрольно-пропускного пункта «Чарли», единственного сохранившегося с тех времен. Там, кстати, можно взять аудиогид с экскурсией «вдоль Стены». В разгар холодной войны у КПП по обе стороны стояли американские и советские танки, вот-вот могло начаться ядерное столкновение. Сегодня вместо танков будка, обложенная мешками с песком.

Далее проследуйте на Нидеркирхнерштрассе, где сохранился 200-метровый участок стены, украшенный граффити. Кстати, подобраться к ней не так просто: экспонат надежно защищен от охотников за сувенирами высокой сеткой (в Берлине кусок стены на память можно купить практически везде). Пройдя участок до конца, полюбуйтесь сторожевой вышкой и идите на Потсдамскую площадь, где круглосуточно кипит веселая жизнь — именно здесь сконцентрировано самое большое количество кафе, ресторанов, баров, арт-галерей и прочих культурных заведений. Кстати, Потсдамская площадь не всегда была такой веселой — во времена стены здесь был большой неприятный пустырь, разделенный пополам «полосой смерти».

Но не будем о грустном. В районе площади находится знаменитый Panorama Punkt — смотровая площадка и ресторан, откуда открывается роскошный вид на город. Любители важнейшего из искусств могут сходит в Музей кино и полюбоваться на несравненную Марлен Дитрих, ценителям современного искусства стоит посетить Собрание Даймлер-Крайслер — выставочную площадку абстрактного, концептуального и минималистического искусства.

Ну, а гурманы обязательно должны отобедать в стильном Vapiano с интерьером от Маттео Туна, элегантном Qiu, литературном Joseph-Roth-Diele или хотя бы заглянуть в ресторанный дворик в Potsdamer Platz Arkaden — там все недорого и необыкновенно вкусно.

В районе Потсдамской площади можно также посетить Берлинскую картинную галерею, где собраны работы Рембрандта, Тициана, Гойи, Боттичелли, Рубенса, Вермеера и других. С сентября по июнь по вторникам Берлинская филармония, расположенная здесь же, дает бесплатные концерты классической музыки. О еврейской культуре, традициях и выдающихся людях можно узнать неподалеку, в Еврейском музее.

Здесь же можно зайти в выставочный центр «Топография террора» и узнать много поучительного про деятельность CC и о жизни Берлина во времена Третьего рейха. Посетить Мемориал немецкого сопротивления в здании, где офицеры вермахта готовили покушение на Гитлера в 1944 году. Тогда же их и расстреляли. Зайти в Музей Берлинской стены — немного бестолковый, но все равно интересный. Тут много рассказывают о людях, которые в разное время пытались стену покорить и преодолеть, и показывают предметы, с помощью которых они надеялись осуществить свои мечты. Например, крохотный BMW Isetta, воздушный шар и подводную мини-лодку.

И, наконец, одно из самых модных мест — дом Мартина Гропиуса. Красивый особняк, построенный в стиле итальянского Возрождения, где проходят выставки самого высокого уровня, начиная от масштабной ретроспективы, посвященной Дэвиду Боуи, и заканчивая этнографической экспозицией, повествующей о загадочном камбоджийском Ангкор-Вате. Одним словом, если вы причисляете себя к знатокам и ценителям искусства, это must have.

И на закуску

Не забудьте о Бранденбургских воротах, с которых началось возведение стены. Сегодня тут шумно, весело и вовсю кипит жизнь. Непременно посмотрите на инсталляцию, созданную художником Беном Вагином прямо в здании парламента Марии-Элизабет-Людер-хаус. Она представляет собой куски Берлинской стены, на каждый из которых нанесено имя беглеца и дата, когда он был убит. Еще одна инсталляция Вагина находится неподалеку и называется «Парламент деревьев». Тут художник использовал в качестве «пазлов» фрагменты креплений. Там же увидите гранитные плиты, на которых выгравированы имена 285 жертв стены.

Посмотрев достопримечательности, отправляйтесь в ресторан или бар. Ужинают тут обычно в Restaurant Tim Raue, отмеченном двумя мишленовскими звездами. Здесь приятная дружелюбная атмосфера, дизайн в азиатском стиле, утка по-пекински, которая не оставляет равнодушным никого, и приятный счет в итоге.

Если же вас больше привлекает демократичная атмосфера, ступайте в панорамный бар Solar, через огромные стекла которого можно лицезреть Берлин, или The Curtain Club, расположенный в отеле Ritz-Carlton Berlin, где вам предложат превосходные коктейли.

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