Баварию назвали любимым россиянами регионом Германии

В 2016 году Бавария стала лидером по популярности у российских туристов. Регион получил 30 процентов всех приехавших в страну россиян. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», на прошедшей в Москве пресс-конференции рассказала директор Национального туристического офиса Германии в России Алла Беликова.

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Еще 20 процентов путешественников принял Берлин, 12,5 процента — земля Северный Рейн-Вестфалия. Основной причиной визитов россиян в Германию стало посещение друзей и родственников, на втором месте оказались бизнес-поездки, на третьем — туризм.

В свою очередь, представитель посольства Свен Янке уточнил, что в России уже открыто 19 визовых центров. Последний из них в мае начал работу в Архангельске. В этом году число запросов на визу в Германию на выросло на 20 процентов. С января по июнь только в Москве была обработана 91 тысяча заявок.

В апреле сообщалось, что туристы назвали баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер самым романтичным в мире.