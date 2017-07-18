Туристам предложили бесплатно переночевать рядом с футбольным полем в Германии

Сервис аренды жилья Airbnb предложил туристам принять участие в конкурсе, чтобы выиграть возможность бесплатно переночевать у футбольного поля в Мюнхене. Об этом сообщается на сайте компании.

Семья путешественников, состоящая максимум из четырех человек, получит шанс провести ночь на 2 августа у кромки футбольного поля на стадионе «Альянц Арена» в период проведения футбольного турнира Audi Cup.

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Там на специальной открытой платформе без крыши и стен создадут спальную и гостиную зоны. Отдыхающие смогут наблюдать оттуда за матчами Audi Cup. Они также получат доступ в помещения стадиона, куда обычно не пускают посторонних, в том числе и в раздевалки игроков, смогут пообщаться со спортсменами.

После окончания турнира защитник немецкого клуба «Бавария» и один из участников Audi Cup Жером Боатенг обсудит с туристами прошедшие матчи. Футболист заявлен на Airbnb как хозяин данного объекта размещения в «Альянц Арене».

Чтобы принять участие в конкурсе, туристы должны отправить через Airbnb письмо, в котором им необходимо будет рассказать о своей семье, а также о самом ярком впечатлении, связанном с футболом.

Заявки принимаются вплоть до 23 июля включительно. К конкурсу допускаются только граждане четырех стран, спортсмены из которых будут выступать на Audi Cup. Это Великобритания, Италия, Испания и Германия.

Audi Cup — двухдневный футбольный турнир, организованный в 2009 году компанией Audi. Он проводится каждые два года на стадионе «Альянц Арена». В текущем году соревнование пройдет 1-2 августа.