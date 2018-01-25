Полный детей автобус понесло поперек дороги

@FoxNews / Twitter

В американском городе Саттон штата Массачусетс водитель школьного автобуса потерял управление на скользкой дороге. Видео опубликовала телекомпания Fox News на своей странице в Twitter. На кадрах видно, как он покатился боком, врезался в автомобиль и остановился поперек улицы.

Как пишет necn.com, инцидент произошел 23 января, в автобусе находились 29 учащихся средней и старшей школы. Его закрутило на мокрой дороге, обледеневшей из-за мороза. После этого он снес три почтовых ящика и врезался в автомобиль, который, судя по всему, также вынесло на обочину.

По словам очевидцев, если бы не машина, последствия произошедшего могли оказаться хуже. Они отметили, что улица в этом месте идет под уклон, а автобус уже набирал скорость и мог перевернуться.

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