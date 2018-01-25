Одесский депутат взял в помощники Дарт Вейдер Александровну

Помощником депутата городского совета Одессы стала женщина по имени Дарт Вейдер. Об этом сообщает газета «Думская» со ссылкой на свои источники.

Издание публикует соответствующее удостоверение на имя Вейдер Дарт Александровны, подписанное секретарем собрания Алексеем Потапским. Оно действительно до 1 января 2020 года.

«Одесский Дарт Вейдер сменил пол и стал (точнее, стала) помощником депутата горсовета от партии "Доверяй делам" и по совместительству императора Палпатина», — отмечается в сообщении. При этом не уточняется, имеется ли в виду, что человек под этим именем раньше был мужчиной и сменил пол.

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В октябре 2015 года на выборы в горсовет Одессы зарегистрировались 44 человека с именем и фамилией Дарт Вейдер, в том числе и Вейдер Дарт Александровна, а также один Магистр Йода. Все они баллотировались от официально зарегистрированной Минюстом Украины в сентябре партии «Блок Дарта Вейдера» (БДВ). В итоге в совет вошел житель Одессы Дмитрий Палпатин, выбравший образ темного императора.

Кроме того, Дарт Вейдер (Виктор Алексеевич Шевченко, позднее официально сменивший имя) возглавляет Интернет-партию Украины. Шесть его тезок пытались баллотироваться в Верховную Раду в 2014 году. В том же году сам лидер партии претендовал на пост президента страны, а также на места мэра Киева или Одессы.

Дарт Вейдер является центральным персонажем киноэпопеи «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Согласно сюжету, он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы во многом из-за действий канцлера Палпатина, который оказался ситхом Дартом Сидиусом. Впоследствии Палпатин захватил власть в Галактике и провозгласил себя ее Императором, однако в итоге был убит вернувшимся на светлую сторону Вейдером.

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