Полиция спасла замерзавшего в степи угонщика

В Саратовской области полицейские кинологи нашли и спасли едва не погибшего от обморожения в степи угонщика, говорится на сайте регионального главка МВД.

«Юноша рассказал, что не справился с управлением и иномарка вылетела в кювет. После этого он оставил автомобиль и пошел домой пешком, однако по пути устал и сильно замерз», — отмечается в тексте.

Утром 24 января в полицию обратился житель села Верхазовка. По его словам, неизвестный проник к нему в гараж и угнал стоявший там Hyudai Solaris. Ключи от легковушки находились в замке зажигания.

Стражи порядка нашли машину в кювете на расстоянии 2,5 километра от поселка Заречный. Оттуда служебная собака взяла след и помогла кинологу и участковому отыскать подозреваемого в степи. Молодому человеку оказали медпомощь и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено дело об угоне, подозреваемый дал подписку о невыезде.

30 декабря прошлого года житель американского города Милуоки, штат Висконсин, замерз насмерть, пока прятался в кустах после ДТП, виновником которого он стал. Мужчина проехал на красный свет и спровоцировал столкновение четырех машин.

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