Названы сроки «технологического прорыва» России в гиперзвуке

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов в интервью «Интерфаксу» назвал сроки «технологического прорыва» России в гиперзвуке.

«Очевидно, что тот, кто первым освоит эти технологии, тот получит серьезные преимущества во многих сферах, а не только в военной. Для этого, как вы понимаете, нужен технологический прорыв, который, надеюсь, произойдет в начале 2020-х годов», — сказал собеседник агентства.

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Обносов отметил, что «по теме гиперзвука идут активные работы в рамках государственной программы», по этому направлению корпорация «определена головной организацией».

По его словам, «работа ведется по нескольким направлениями, таким как баллистика, двигатель, материалы, система наведения, другие бортовые комплексы». Новые системы, полагает Обносов, станут одним из ответов России на концепцию быстрого глобального удара США.

Ранее Обносов назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101, разработанную входящим в «Тактическое ракетное вооружение» конструкторским бюро «Радуга».

Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час).

США реализуют отдельные элементы инициативы PGS (Prompt Global Strike), главная цель которой — гарантированный удар по любой точке планеты в течение часа.

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