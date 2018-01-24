Названа лучшая в мире крылатая ракета

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», доктор технических наук Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру» назвал лучшей в мире крылатой ракетой российскую Х-101.

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«Она имеет непревзойденные характеристики по дальности, скорости, точности. Сегодня ни у кого нет оружия, равного этому. У Х-101 прекрасная селективность в выборе цели», — заявил эксперт.

По мнению Обносова, на ракете «стоит оригинальная, весьма сложная инерциальная система наведения, что позволяет в полете, даже не видя цели, четко рассчитать местоположение в пространстве». Оружие «само умножает скорость на время и примерно знает, сколько пролетело, в каком направлении», а также способно обходиться без GPS и ГЛОНАСС, отмечает эксперт.

Стратегическая дозвуковая крылатая ракета Х-101 разработана входящим в «Тактическое ракетное вооружение» конструкторским бюро «Радуга». При стартовой массе в две с небольшим тонны она способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров. Также отличающется применением технологий снижения радиолокационной заметности.

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