Раскрыты характеристики новой российской ракеты Х-50

Новая российская крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров, говорится в статье Петра Бутовского для Jane's Missiles & Rockets. Полный текст заметки приводит военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Производство Х-50 планируется развернуть в рамках новой российской госпрограммы вооружений, которую, как ожидается, в ближайшее время должен подписать президент Владимир Путин. Изделие является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. В отличие от Х-101, Х-50 имеет меньший по размерам планер.

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Новейшая ракета имеет длину шесть метров и массу около 1 600 килограммов, ее крейсерская скорость полета — 700 километров в час (максимальная — 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

Ракета оснащена системой самообороны, включающей в себя небольшую станцию электронных помех и буксируемые ловушки. В зависимости от боевой части Х-50 сможет поражать защищенные цели (например, бункеры) или объекты, занимающие большую площадь (к примеру, аэродромы или склады).

Работы над созданием крылатой ракеты средней дальности были начаты в 1990-х годах, но впоследствии были приостановлены. Изделие разработано конструкторским бюро «Радуга», которое специализируется на создании крылатых ракет. Разработками предприятия являются, в частности, применявшиеся в Сирии Х-101 и Х-555.

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