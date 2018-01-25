Террористы решили оправдаться и показали последние минуты на сирийской авиабазе

В сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты пребывания боевиков на авиабазе Абу Духур на юго-востоке Идлиба. Ролик в четверг, 25 января, публикует Al-Masdar News.

На кадрах можно увидеть вооруженных мужчин, которые, перемещаясь среди полуразрушенных построек аэродрома, открывают стрельбу, предположительно, по атакующим их позиции сирийским правительственным войскам.

Как отмечает издание, видеозапись джихадисты выпустили, чтобы опровергнуть появившуюся ранее информацию о том, что они сдали стратегически важный объект без боя. По данным Al-Masdar News, на самом деле ожесточенная битва за Абу Духур в минувшие выходные продолжалась несколько часов. Кроме того, после взятия авиабазы сирийским войскам пришлось отбивать несколько контратак террористов.

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20 января стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур. Сообщалось, что удерживавшие аэродром боевики покинули свои позиции без боя.

Позже, 24 января, группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», признала потерю Абу Духура, заявив, что основной причиной подобной неудачи стало то, что часть боевиков покинула этот район и отправилась в Африн для помощи туркам в операции против курдов. Кроме того, джихадисты обвинили боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) в том, что те якобы помогали сирийским военным.

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