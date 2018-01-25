Скрывавшийся немец справил нужду и попался

Житель Гамбурга, разыскивавшийся полицией, попался, когда справил нужду в центре города. Об этом сообщает в четверг, 25 января, The Local.

Как пишет издание, 25-летний мужчина решил помочиться на улице прямо на стену Центрального вокзала Гамбурга. Он сделал это непосредственно возле входа в полицейский участок, притом что ближайший бесплатный общественный туалет находился в 10 метрах от этого места.

Происходящее заметил офицер полиции. Он запросил у молодого человека документы. Во время проверки выяснилось, что тот находится в розыске и на его имя в октябре 2017 года выдан ордер на арест. Как оказалось, немец не заплатил штраф за предыдущее нарушение закона.

Теперь мужчина проведет за решеткой 45 дней. Почему он не захотел посетить общественный туалет, не уточняется.

23 января сообщалось, что в США находившегося в розыске мужчину арестовали после того, как он покусал полицейскую собаку. Мужчина оказывал сопротивление нагрянувшим полицейским.

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