Американец покусал полицейскую собаку во время ареста

В США мужчину арестовали после того, как он покусал полицейскую собаку. Об этом сообщает Reuters во вторник, 23 января.

В полиции штата Нью-Гэмпшир сообщили, что 21 января наряд вызвали в дом, где, предположительно, произошло убийство. На месте преступления были двое мужчин, которые находились в розыске.

«Они оба оказывали сопротивление при аресте, особенно один. Он укусил собаку, собака укусила его в ответ, в итоге его обезвредили электрошокером», — сказал офицер полиции Джейсон Киллари.

Преступнику, имя которого не сообщается, предъявили обвинения в сопротивлении при аресте и нападении на полицейскую собаку.

В полиции сообщили, что животное не пострадало и вернулось к службе.

«Если ты собираешься посоревноваться с собакой в кусачках, ты точно не выиграешь, — добавил Киллари, — они довольно хороши в этом».

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